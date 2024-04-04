Beşiktaş, 2-1 kaybetti ve elendi!

Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile karşılaştı.

Beşiktaş Ekinox Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 89-63 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPAYA VEDA ETTİ

İlk karşılaşmada 86-74 galip gelen Mincidelice JL Bourg, ikinci maçta Beşiktaş Emlakjet'e 82-71 yenildi. Üçüncü mücadeleyi ise 89-63'lük skorla kazanan Fransa temsilcisi, seriyi 2-1'e getirdi.

Bu sonuçla seride 2-1 geriye düşen Beşiktaş, Eurocup'tan elendi.

BEŞİKTAŞ-MİNCİDELİCE JL BOURG KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş, ilk periyodu 23-21, devreye de 44-41'lik skorla geride girdi.

Üçüncü periyotta da JL Bourg'un 65-59 üstünlüğü ile geçilirken, Beşiktaş son periyotta istediği oyunu oynayamadı ve parkeden 89-63 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Yiğit Arslan, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.

FİNALDE FRANSIZ TEMSİLCİLERİ KARŞILACAK

Ayrıca Mincidelice JL Bourg, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem