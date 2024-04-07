Süper Kupa'da bu akşam neler yaşanacak? Fenerbahçe son kararını verdi

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak Fenerbahçe'nin, maçtan çekilmesi bekleniyor. İsmail Kartal, takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alabilmesi için 3 günlük sağlık raporu aldı.

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Süper Kupa'da bu akşam neler yaşanacak? Fenerbahçe son kararını verdi

Türk futbolunun iki dev çınarı, ezeli rakipler bugün Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda bugün saat 21.30'da, Süper Kupa için mücadele edecek.

Sarı kırmızılılar, maç için dün Şanlıurfa'ya giderken son hazırlıklarını da yaptı.

Sarı lacivertliler ise maça U19 takımıyla çıkma kararı aldığı için, A Takım dün UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında karşılaşacağı Olympiakos maçı için çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe U19 Takımı, bugün 16.30'da İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER

Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Süper Kupa'da bu akşam neler yaşanacak? Fenerbahçe son kararını verdi - Resim : 1

3 GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU ALDI

Yağız Sabuncuoğlu, İsmail Kartal'ın Süper Kupa'da takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alabilmesi için 3 günlük sağlık raporu aldığını belirtti.

Sabuncuoğlu ayrıca Fenerbahçe'nin bugün maça başlayacağını ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekileceğini aktardı.

Fenerbahçe yönetiminin son konuştuğu kararın bu yönde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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