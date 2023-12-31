Süper Kupa krizi: Erdoğan’ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası dikkat çekti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkentinde oynanması planlanan Süper Kupa finalinin takımların sahaya pankart ve Atatürk tişörtüyle çıkma isteğinin reddedilmesi nedeniyle iptal edilmesinin yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın yeri, zaten başından bu yana tartışma konusuydu. Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı bir dönemde maç için Riyad'ın tercih edilmesi kamuoyunda şaşkınlıkla ve büyük ölçüde eleştiriyle karşılanmıştı. Taraftarlar, iki kulübe de "Kabul etmeyin" çağrısında bulunmuştu.

Yaşananlar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci - spor yorumcularının da gündemindeydi.

RIDVAN DİLMEN: ERDOĞAN, 'TÜRKİYE VARKEN NEDEN RİYAD?' DİYE SORMUŞ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk TV'de yayınlanan 'Geçiş Oyunu Özel' programında müsabaka oynanmadan önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Türkiye varken neden Riyad?" diye sorduğunu, karşılığında "İki kulübe para kazandıracağız, kabul ettiler" yanıtını aldığını söyledi:

"(...) Ben Mehmet Büyükekşi'yi birkaç ay önce aradım. Dedim ki, 'Nereden çıktı bu Suudi Arabistan'da maç oynamak burada oynamak varken? Kaldı ki çok tartışılıyorsunuz. Taraftar grupları ve bütün medya burada oynanmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle bir konuyu konuştunuz mu?' Dedi ki, 'Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan şu kadar alacak, kaybeden bu kadar alacak.' Teklifi TFF Başkanımız, Ali Bey ve Dursun Bey'e iletiyor. Onlar da kabul ediyorlar.

Sonra hakkını helal etsin bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dedim böyle böyle. 'Ya ben de Büyükekşi’ye niye orada oynayacaklarını sordum' dedi. Büyükekşi de diyor ki, 'İki kulübe para kazandıracağız'. Peki 'Kulüpler ne dedi?' diyor. 'Kulüpler de kabul etti' deyince 'O zaman tamam' diyor."

'FUTBOL YÖNETİCİLERİNE VE YORUMCULARA OPERASYON YOLDA'

Rasim Ozan Kütahyalı ise yaşananlarla ilgili olarak kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda "Devlet'in sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor" ifadesini kullandı:

"Fakat bu adli operasyonun dün 'Geri dönün, maçı oynamayın' diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur."