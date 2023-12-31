İddia: Suudi yetkili "Burası krallık, cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dedi

Süper Kupa kriziyle ilgili Suudi yetkilinin Türk kafilesiyle konuştuğu öne sürüldü. İddiaya göre Suudi yetkili, "Burası krallıkla yönetilir sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz." dedi.

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İddia: Suudi yetkili "Burası krallık, cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dedi

Spor yorumcusu Atilla Türker, kral adına konuştuğunu belirten Suudi bir bakan yardımcısının Türk kafilesine "Burası krallıkla yönetilir sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz." dediğini öne sürdü.

Sözcü TV'de konuşan Türker, Süper Kupa kriziyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

İddiaya göre bakan yardımcısı, “Krallıkla yönetiliyoruz, ben kral adına konuşuyorum. Sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçtiğimiz akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin, maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin verilmedi.

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