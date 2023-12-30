İsrail ile çatışan Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Musavi, Haydar el Muzavi, Rakan Seyfeddin, Abbas Acemiadındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 133’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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