Putin'den Erdoğan'a yeni yılda işbirliği mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Putin'den Erdoğan'a yeni yılda işbirliği mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Rusya
Son Güncelleme:
Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Güney Afrika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e çıktı Güney Afrika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Takımlar Türkiye'ye dönmüştü: Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü? Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü?
iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın
Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı
Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları