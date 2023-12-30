Güney Afrika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Güney Afrika'da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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Güney Afrika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletinin Ladysmith kentinde meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışın durması sonrası selin yol açtığı yıkımda kaybolan kişileri aramak için 60 kişilik ekip ve 12 arama kurtarma köpeği görevlendirildi.

Selden ötürü Bellspruit Nehri'nde meydana gelen su taşkını, yerleşim yerlerinde büyük yıkıma yol açtı.

İnsani yardım örgütleri, yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için bölgeye ekiplerini sevk etti.

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