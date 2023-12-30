Suudilerden iptal olan Süper Kupa maçı için açıklama

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının iptaline ilişkin Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve aynı zamanda maçın organizatörü olan Riyadh Season açıklama yaptı.

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Suudilerden iptal olan Süper Kupa maçı için açıklama

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iki takımın Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkma isteğinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesi sonrası iptal oldu. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yaptığı açıklamayla maçın ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

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İKİ TAKIM TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

TV100'ün haberine göre iki takım Türkiye’ye dönerken Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan açıklama geldi.

SUUDİLERDEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

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