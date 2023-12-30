Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı!

Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Konuyla ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı!

Sivasspor’da Servet Çetin dönemi sona erdi.

Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İHA'nın aktardığına göre, konuyla ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı! - Resim : 1

SERVET ÇETİN, SİVASSPOR'UN BAÇINDA 19 MAÇA ÇIKTI

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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