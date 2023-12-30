Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet!

Panathinaikos'un basına geçen Fatih Terim için Yunan gazetelerinden birinde "Kuzu postunda kurt" manşeti atıldı. Haberin detayında ise "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusu yöneltildi.

Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet!

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında ılımlı mesajlar verse de Yunan basını olayı Türk düşmanlığı üzerinden farklı noktalara taşımaya gayret ediyor.

"KUZU POSTUNDA KURT"

Haberler.com'un haberine göre son olarak Yunan gazetelerinden biri Terim'i "kuzu postunda kurt" olarak niteleyen Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yaptı. Terim'i, Erdoğan'ın adamı olarak gösteren gazeteler "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusunu yöneltiyor.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos'un basketbol takımının maçını izlemeye giden Fatih Terim, takımın en ateşli taraftar grubunu selamladığı sırada istediği karşılığı alamamıştı. Mücadelenin sonlarına doğru, görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapmaya başlayan Yunan taraftarlar Fatih Terim'e dolaylı yönden tepki göstermişti.

Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet! - Resim : 1

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