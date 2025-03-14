Sümeyye Boyacı, Türkiye’yi Barcelona’da Temsil Edecek

Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarındaki ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 20-23 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılacak 'Para Swimming World Series' yarışında mücadele edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Boyacı, yarışmaya hazırlıklarını Eskişehir'de sürdürüyor. Boyacı, Türkiye'ye bir başarı daha kazandırmayı hedeflediğini belirterek, "Amacım, ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA