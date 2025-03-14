Süper Lig Ekibinden Transfer Müjdesi

Süper Lig ekibi Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, taraftarına müjdeyi verdi.

Karadeniz kulübü, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla transfer tahtasının açılacağını ve yeni transferleri resmen kaydetmeye başlayacağını bildirdi.

FIFA yetkilileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığının bildirildiği açıklamada, “An itibarıyla, FIFA’dan resmi onay yazısını aldık. 2025/26 futbol sezonunun yaz transfer dönemi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtamız açılacak ve yeni transferlerimizi resmen kaydetmeye başlayacağız” denildi.

Açıklamada taraftara ‘tek yürek’ olarak tüm maçlara gelmeleri ve takımı desteklemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA