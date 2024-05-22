Steven Caulker'den flaş itiraf: Çalıştığım en kötü teknik direktör Andrea Pirlo

Bir dönem Süper Lig'in çeşitli takımlarında forma giyen Steven Caulker, çalıştığı en kötü teknik direktörün Andrea Pirlo olduğunu itiraf etti.

Son Güncelleme:
Steven Caulker'den flaş itiraf: Çalıştığım en kötü teknik direktör Andrea Pirlo

Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük'te forma giyen eski futbolcu Steven Caulker, kariyeri hakkında BBC'nin podcast programında açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK BİR DİP NOKTAYDI"

Steven Caulker çalıştığı en kötü teknik direktörün Fatih Karagümrük'ün eski çalıştırıcısı Andrea Pirlo olduğunu söyledi. Caulker, "Bu gerçek bir dip noktasıydı. Tarihin en iyi futbolculardan biri ve gerçekten harikası bir kişi. Ama teknik direktör olarak hiçbir şey veremedi. Fakat hâlâ öğreniyor, açık fikirli ve eminim ki giderek daha iyi olacak" dedi.

Jürgen Klopp, Brendan Rodgers ve Francesco Farioli gibi teknik direktörlerle çalışan Caulker, en iyi anlaştığı ismin 2013-2014 sezonunda oynadığı Cardif'in teknik direktörü Malky Mackay olduğunu anlattı.

Caulker, "Tottenham'da çok sabırsızdım. 28 maç oynadıktan sonra 21 yaşında ayrılmak çok çılgıncaydı. Cardiff'e gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Malky Mackay bana destek olarak kendimi iyi hissetmemi sağladı. Craig Bellamy ve Mark Hudson oynamadığı zamanlarda beni kaptan yaptı. Nu inanılmaz bir güven gösterisiydi" diye konuştu.

Etiketler
Futbol
Son Güncelleme:
1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış 1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış
Hasan Arat, Türkiye Kupası finali öncesi konuştu: Beşiktaş'ın hakem hatalarına tahammülü yok! "Beşiktaş'ın hakem hatalarına tahammülü yok!"
Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem" Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem"
Milli atlet Ruken Tek 'engel' tanımıyor: Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birinci oldu Milli atlet Ruken Tek 'engel' tanımıyor: Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birinci oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar
Garanti'den emekliye müjdeli haber: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyon rakamları ne kadar? Garanti'den emekliye müjdeli haber
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor