Steven Caulker'den flaş itiraf: Çalıştığım en kötü teknik direktör Andrea Pirlo

Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük'te forma giyen eski futbolcu Steven Caulker, kariyeri hakkında BBC'nin podcast programında açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK BİR DİP NOKTAYDI"

Steven Caulker çalıştığı en kötü teknik direktörün Fatih Karagümrük'ün eski çalıştırıcısı Andrea Pirlo olduğunu söyledi. Caulker, "Bu gerçek bir dip noktasıydı. Tarihin en iyi futbolculardan biri ve gerçekten harikası bir kişi. Ama teknik direktör olarak hiçbir şey veremedi. Fakat hâlâ öğreniyor, açık fikirli ve eminim ki giderek daha iyi olacak" dedi.

Jürgen Klopp, Brendan Rodgers ve Francesco Farioli gibi teknik direktörlerle çalışan Caulker, en iyi anlaştığı ismin 2013-2014 sezonunda oynadığı Cardif'in teknik direktörü Malky Mackay olduğunu anlattı.

Caulker, "Tottenham'da çok sabırsızdım. 28 maç oynadıktan sonra 21 yaşında ayrılmak çok çılgıncaydı. Cardiff'e gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Malky Mackay bana destek olarak kendimi iyi hissetmemi sağladı. Craig Bellamy ve Mark Hudson oynamadığı zamanlarda beni kaptan yaptı. Nu inanılmaz bir güven gösterisiydi" diye konuştu.