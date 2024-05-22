Milli atlet Ruken Tek 'engel' tanımıyor: Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birinci oldu

Milli atletler Emel Dereli ve Ruken Tek, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birincilik kürsüsüne çıktılar.

Milli atlet Ruken Tek 'engel' tanımıyor: Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birinci oldu

Milli atletler Emel Dereli ve Ruken Tek, Özbekistan'da düzenlenen Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attılar.

Emel Dereli, kadınlar gülle atma müsabakasında 17,47 metrelik atışıyla rakiplerini geride bırakarak birincilik kazandı.

Ruken Tek ise 3000 metre engellide 9 dakika 42.53 saniyelik süresiyle birinci olarak podyumun en üst basamağına çıktı.

Kaynak: AA

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