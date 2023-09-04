Stefan Kuntz: Acaba Melissa Vargas'ın erkek kardeşi var mıdır?

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa şampiyonu olan Türkiye kadın voleybol takımını kutlarken, Melissa Vargas'a ayrı bir parantez açtı.

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Eskişehir'de 8 Eylül'de Ermenistan ile yapılacak maça hazırlanan Alman teknik adam Kuntz, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Vargas'tan övgüyle söz ettikten sonra "Melissa Vargas'a sormak lazım acaba erkek kardeşi var mı?" diyerek espri yaptı.