Ebrar Karakurt için 'defansa koştular': Polemikler birbirini izledi, 'ite it dediğin için teşekkürler'

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferi, tartışmaların gölgesinde kutlanıyor. Bir süredir cinsel yönelimi ve Abdulhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısıyla yaşadığı gerilim nedeniyle AKP'ye mensup isimlerin hedefinde bulunan Ebrar Karakurt, iktidar çevrelerince yayınlanan tebrik mesajlarından 'dışlanmaya' çalışılıyor.

Abdulhamid Denge isimli Twitter kullanıcısı Karakurt'a "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" diye seslenmiş, Karakurt ise "Boş yapma Abdulhamid" yanıtını vermişti. Oyuncu daha sonra bu tepkisini tişörte bastırmıştı.

Bu polemik sonrası AKP'li birçok isim tartışmayı bağlamından tamamen kopararak Karakurt'un Osmanlı padişahı Abdulhamid'i hedef aldığını ileri sürerek milli takımdan kovulması çağrılarında bulunmuştu.

Karakurt yaşananlarla ilgili olarak büyük finalden bir gün önce "Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor" dese de da, sesini bu kitleye 'duyuramamıştı.'

Aynı zamanda takımın en skorer ikinci oyuncusu olan Karakurt, müsabakaya saniyeler kala dahi sosyal medyada lince maruz bırakılmış, hatta AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız milli maçın Kızılay Meydanı'nda canlı yayınlanacağını duyururken Ebrar'ı fotoğraf karesinden çıkarmayı tercih etmişti. (Yıldız, tepkiler sonrası bu kez Ebrar'ın da bulunduğu görseli yayınlamak zorunda kalmıştı.)

'SAYI ALMASINA RAĞMEN BURUK SEVİNÇ'

Final karşılaşması başladığında Karakurt'un motivasyonunun düştüğü, yıldız oyuncunun kendini sahaya vermekte güçlük çektiği görüldü. Sosyal medyada kullanıcılar, bu durumun sebebinin platformdaki hakarete varan tepkiler olduğu düşüncesini dile getirdi.

Oyuncu maçın ilerleyen dakikalarında odağını toplayabildi. Melissa Vargas 41 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş 15'er sayı ve Ebrar Karakurt da 13 sayı kaydetti.

TAKIM SAHİP ÇIKTI

Takım, maçın ardından şampiyonluk üçlüsünü Ebrar Karakurt'a çektirdi. Söz konusu hamle, arkadaşlarının yıldız oyuncuya desteği olarak yorumlandı.

ŞAMPİYONLUK GELDİ, AKP'YE YAKIN MAHALLE EBRAR'I DIŞLAMAYA ÇALIŞTI

AKP'ye yakın mahalledeki dışlama çabası, tarihi zaferin ardından da bitmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dahil birçok ismin kutlama mesajlarındaki fotoğraflarda Ebrar Karakurt'a yer vermemeyi tercih ettiği görüldü.

Şimşek'in bu paylaşımına yüzlerce kişi Ebrar Karakurt'un fotoğrafıyla yanıt verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayrıca tebrik ederken mesajına şöyle bir not düştü: "Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."

GÜNTEKİN ONAY'DAN MELİH GÖKÇEK'E: BU ÜLKE SENDEN TİKSİNİYOR

Gökçek'e yanıt, spor yorumcusu Güntekin Onay'dan geldi. "Melih Gökçek! Senin ne iş yaptığın, nasıl para kazandığın belli değil. Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış. Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var?" diye soran Onay, şöyle devam etti:

"Kamuoyuna bir açıklarsan çok mutlu olacağız. Hadi bekliyoruz. Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz. Nasıl zengin oldun? Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor. Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum. Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez."

YEŞİM SALKIM'DAN BUKET AYDIN'A: EN AZINDAN ALIN TERİYLE PARA KAZANIYOR

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ise "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" dedi.

Bu mesajı alıntılayan Yeşim Salkım, "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" ifadesini kullandı.

Salkım, bir takipçisinin, "Boş yapma buket deseniz yeter" yorumuna ise, "Yok yetmez, gerçekten yetmez" cevabını verdi.

- CÜBBELİ: PUTİN BİLE EŞCİNSELLİĞİ YASAKLADI

- KILIÇ: MÜSLÜMAN EŞCİNSELLER DERNEĞİ KURDURAN AKP YANDAŞLARI...

Spor ve siyaset sahnesinde polemikler böyleyken, dini cenahta da bir başta tartışma yaşandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü el yükselterek "Putin bile eşcinselliği yasakladı. Bizim hükümette hiç böyle bir ufuk görünmüyor. Sonra 'Müslümanız' diyorlar" diyerek AKP'ye tepki gösterdi.

Daha önce pek çok kez kadınları hedef alan söylemleriyle gündeme gelen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak da "Hilali ve yıldızıyla kelime-i tevhidi remzeden bayrağımızın bir LGBT’cinin üzerinde olması şeref değil, zillettir" sözleriyle doğrudan Karakurt'u hedef aldı.

İlahiyatçı Cemil Kılıç ise şu mesajı yayınladı:

"Bülent Ersoy'u sarayda iftar sofrasında ağırlayıp Ramazan ayında sesinden ilahi dinleyen, Zeki Müren şarkısıyla izleti yayımlayan, Müslüman Eşcinseller Derneği kurduran AKP yandaşları, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas üzerinden yakışıksız ifadelerle bir şeyler gevelemeye çalışıyor. Neden hiçbir zaman tutarlı değil bu yandaşlar?"

FATİH ALTAYLI: İTE 'İT' DEME CESARETİNE GENÇ YAŞINDA SAHİP OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜRLER

Ebrar Karakurt'a bir destek de, gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, günlerdir yürütülen linç kampanyalarına değindiği yazısında yıldız oyuncuya şöyle teşekkür etti:

"(...) Ebrar Karakurt, sana da ayrıca özel bir teşekkür. Hadsizlere boyun eğmediğin, sana sözde dostça ayar verenlere kulak asmadığın, geri vitese takmadığın, ite it deme cesaretine genç yaşında sahip olduğun için. Anan, baban seninle ne kadar gurur duysa azdır."

EBRAR KARAKURT: BU VERDİĞİMİZ İLK PSİKOLOJİK SAVAŞ DEĞİL

Şampiyonluk sonrası kişisel Twitter hesaplarında tarihi zafere dair paylaşımlarda bulunan oyuncunun en dikkati çeken ifadesi ise, takım arkadaşı Melissa Vargas'la paylaştığı fotoğrafa düştüğü not oldu:

"Bu ne oynadığımız ilk final, ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş."