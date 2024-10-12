Spor Yazarları Karadağ Maçını Yorumladı! '50 Yaşındaki Montella Bile Sahada Olsa...'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi. Sosyal medya kullanıcıları mücadele boyunca ve sonrasında yorumlarını paylaşırken, millilerin kaptanı Hakan Çalhanoğlu da maçın ardından yaptığı açıklamada kadro olarak performanslarını değerlendirdi. Çalhanoğlu, rakiplerini küçümsemeden mücadele verdiklerini ve takım olarak sahada yüzde 100'lerini verdiklerini savundu.

'DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN ÇOK BAŞLIK VAR'

Heyecanla takip edilen Türkiye-Karadağ maçı için spor yazarları da yorumlarını paylaştı.

Cem Dizdar: "Nedense işe yaramayan 22 orta yaptı “Bizim çocuklar”! 13 nafile şut da cabası! İkinci devreye hocası Okan Buruk’un “Yorgun” olduğunu ima ettiği Barış Alper Yılmaz yerine Sarıyer’den başladığı yolculuğu Getafe’de sürdüren ve son golünü 5 gün önce atan Bertuğ Yıldırım girdi. Yine de oyun yoğunluğunda milli takım lehine önemli bir değişiklik yaşanmadı. Ta ki kenarlardan biri, Kerem ile dünyada 20 yaş altı futbolcular arasında gelecek vaat eden ilk 20’de gösterilen Kenan Yıldız değişimine kadar. O değişiklikle Hakan Çalhanoğlu yönetiminde iki yeni, Kenan ve İrfan Can Kahveci golü buldu. Bu maçı öyle ya da böyle kazandık ancak üzerine düşünmemiz gereken çok başlık var. Başta da oyuncu isimlerini abartmadan gelişimleri üzerine kafa yormak gibi! Bu takımın bu oyunu bu seviyelerde oynaması normal. Üzerine çıkabilmek için daha fazla fikre, daha fazla oyuncuya ve oynama çeşitliliğine dahası kaybettiği maçlara dayanmaya ve o mağlubiyetlerden öğrenmeye ihtiyacı var. Ardı çorap söküğü gibi gelir!" (Fanatik)

'MONTELLA'NIN İHTİYACI FUTBOLCU MONTELLA'

Uğur Meleke: "Elimizde gözü kapalı tahtaya yazabileceğimiz bir dokuz numara yok. Montella da çoğunlukla 4-6-0 başlıyor maçlara. Dün de öyle yaptı, uzun süreler rakibi boğduk ama kutu içinde tanımlı bir golcümüz olmadığı için kıramadık Karadağ direncini. Dün 69’da İrfan’la fişi çekene kadar istatistiklerimiz enteresandı: 69 dakikada 20 şut denemiştik. Bunların altısı Arda’dan, beşi Orkun’dan (yani orta saha oyuncularından) gelmişti. 20 şutun 12’si ceza alanı dışındandı. İyi oynuyorduk, oyunu üçüncü bölgeye yığmıştık, çoğu uzaktan olsa da denemelerimiz vardı. Ama bir şey eksikti. Belki 50 yaşındaki Montella dahi sahada olsa, dokuz numara oynasa değişebilirdi işler. İkinci yarıda doğru değişiklikler geldi Montella’dan. İleri üçlüyü tümüyle değiştirdi, en uca Bertuğ, sola Kenan ve sağa İrfan takviyesiyle bulduk golü. Uluslar Ligi’ne Cardiff’te felaket başlamıştık. Ancak İzmir ve Samsun’da büyük takım gibi oynadık. Pazartesi gecesi İzlanda’da aynı iştahla, büyük takım davranışıyla ve en uçta klasik bir santrforla (Bertuğ ya da Semih’le) başlamak en doğrusu gibi." (Hürriyet)

'MONTELLA DOĞRU HAMLELER YAPTI'

Levent Tüzemen: "Karadağ bazen orta alandaki zaafımızdan yararlanıp hızlı atak girişimlerinde bulundu ama Merih ile Abdülkerim bu atakları önledi. Montella oyunu iyi izledi ve doğru hamleler yaptı. İdeal santrfor adına Bertuğ hamlesi, Milliler'in hücumda çok adamla olmasını sağladı. Zeki ile İrfan Can Milli Takım'a enerji kattı ve hücuma zenginlik getirdi. İtalyan hoca, Kenan Yıldız'ı oyuna alınca Karadağ'a aradığımız darbeyi vurduk. Kenan'ın vuruşunda direkten dönen topu İrfan Can fırsatçılığı ile gol yaptı. Montella'nın çok yorulan Arda'nın yerine orta alana Kaan Ayhan'ı alması, gol yememek ve rakibi önlemek adına çok doğru bir hamleydi. Çok iyi oynadık, Karadağ'ı sahasına hapsettik, çok pozisyona girdik, çok kaçırdık ama haklı bir galibiyet aldık." (Sabah)