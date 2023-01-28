Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplu istifasını TFF'ye sundu.

MHK Başkan Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi. MHK Başkanlığını Sabri Çelik, Başkan vekilliğini ise Murat Ilgaz yapıyordu. Ayrıca kurulda Ahmet İbanoğlu, Bülent Gökçü, Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akın, İsmail Köse, Aynur Aysun Akar ve Recep Sürhat Müniroğlu görev yapıyordu.

NELER YAŞANDI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saat 13.30'da Sabri Çelik'i Riva'ya çağırdı. Büyükekşi ve Çelik arasında yapılan görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

Bunun üzerine Sabri Çelik istifasını sundu ve istifası TFF tarafından kabul edildi. Sabri Çelik'in dışında tüm MHK üyeleri de istifa etti.

TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

Kaynak: İHA