Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka

Avustralya Açık Tek Kadınlar Finali'nde Kazak rakibi Elena Rybakina'yı 2-1'le geçen Belaruslu raket Aryna Sabalenka kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı

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Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

Belaruslu tenisçi, Wimbledon şampiyonu Kazak rakibini 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte turnuvaya 5 numaralı seribaşı olarak katılan Sabalenka kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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