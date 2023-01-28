Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka
Avustralya Açık Tek Kadınlar Finali'nde Kazak rakibi Elena Rybakina'yı 2-1'le geçen Belaruslu raket Aryna Sabalenka kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen Aryna Sabalenka şampiyon oldu.
Belaruslu tenisçi, Wimbledon şampiyonu Kazak rakibini 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte turnuvaya 5 numaralı seribaşı olarak katılan Sabalenka kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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