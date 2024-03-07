Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanına alınmayacak

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak.

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Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanına alınmayacak

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Bordo-mavili ekibin sahasında 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında, Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde olan Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaya, 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftar alınmıştı.

Kaynak: İHA

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