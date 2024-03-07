Abdullah Avcı'ya en centilmen antrenör ödülü

TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Döneminde "En Centilmen Teknik Direktör" sahibi Abdullah Avcı oldu.

Abdullah Avcı'ya en centilmen antrenör ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Şubat ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Futbolcu" ve "En Centilmen Teknik Direktör" kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:

En Centilmen Futbolcu: Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü)

Gerekçe: 18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının oyunun durduğu bir anında sarı-lacivertli tribünlerden rakibine fırlatılan su şişesini kendi sakatlanma riskini göze alarak anlık bir kararla engelleyen ve Galatasaraylı meslektaşı Berkan Kutlu'yu olası bir sakatlıktan kurtaran MKE Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan, Fair Play değerleri ile örtüşen bu örnek davranışı ile Şubat 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ayrıca; Trendyol Süper Lig'de 10 Şubat 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fair Play değerleri ile birebir örtüşen bu örnek davranışının takdire değer olduğunu kayda geçirdi.

En Centilmen Teknik Direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Gerekçe: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında "maç esnasında gördüğü sarı kart konusunda hakemin haklı olduğunu, sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini" belirterek yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dileme erdemi üzerinden Fair Play değerlerini öne çıkaran bu davranışı nedeniyle Şubat 2024 ayının en centilmen Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü.

Kaynak: İHA

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