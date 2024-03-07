Galatasaray'ın menajer borcu ortaya çıktı: 250 milyon TL!

İki yıldır Galatasaray'ın yıldız transferlerine İtalyan menajer George Gardi aracılık ediyor. Mertens ve Torreira'yı getirerek sarı-kırmızılı kulüple iş yapmaya başlayan Gardi, İcardi ile icraatlarına devam etti.

Transferdeki başarı oranıyla güven kazanan Geroge Gardi, "Sezon sonunda en az 25 milyon Euro'ya satacaksınız" diyerek Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödenmesini sağladı. Ancak önce Zaniolo istenen rakamlara satılamadı, sonra da transferdeki isabet oranı tersine döndü.

SON GELENLER HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Gardi'nin aracılık ettiği Ziyech ile Ndombele hayal kırıklığı yarattı ve Okan Buruk çareyi takım içinden jokerler (Kaan ve Barış Alper) çıkarmakta buldu.

Galatasaray'ın iki sezonluk transfer operasyonu sonucunda George Gardi'ye güncel kurla 250 milyon TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalya piyasasına hakim ünlü menajere 7.5 milyon Euro'luk alacağı için ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.