Sivasspor'da Yeni Sezon Çalışmalarına Devam
Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, kampın 14. gününü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı.
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Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetimindeki yeni sezon antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas organizasyonları üzerinde duran Yiğidolar, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.
Günü tek antrenmanla noktalayan kırmızı-beyazlılar, yarın sabah yapacağı çalışmayla 1. etap Sivas kampını tamamlamış olacak.
Kaynak: İHA
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