Sivasspor Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sivasspor hazırlıklarına devam etti. Karşılaşma Pazar günü 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe ile kendi evinde karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan futbolcular, taktik maçla günü noktaladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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