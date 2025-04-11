Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinin oynanacağı tarihler belli oldu.

Bu kapsamda 22 Nisan Salı günü Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finalin ikinci eşleşmesinde ise Trabzonspor ile Göztepe 24 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Papara Stadyumu'nda oynanacak bu maçta ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Kaynak: Haber Merkezi