Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı final maçları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Son Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinin oynanacağı tarihler belli oldu.

Bu kapsamda 22 Nisan Salı günü Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finalin ikinci eşleşmesinde ise Trabzonspor ile Göztepe 24 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Papara Stadyumu'nda oynanacak bu maçta ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Konyaspor Trabzonspor Göztepe
Son Güncelleme:
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
Fenerbahçe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor Fenerbahçe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
FIFA Resmen Duyurdu: Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu