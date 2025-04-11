FIFA Resmen Duyurdu: Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku

Süper Lig ekibi Konyaspor FIFA’dan dev bir ceza aldı. Konyaspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiği bildirildi.

FIFA, transfer yasağı verilen kulüpler listesini güncellerken, bir ceza da Konyaspor’a verildi.

FIFA’nın resmi sitesinde transfer yasaklarına ilişkin yer alan bölümde Konyaspor’un da 3 dönem transfer yasağı cezası aldığı görüldü.

Yasağın kalkmaması durumunda, Süper Lig ekibi 3 dönem kadrosuna takviye yapamayacak.

KONYASPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA’dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.

Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuya ilişkim açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi