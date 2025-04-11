FIFA Resmen Duyurdu: Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku

FIFA, Süper Lig ekibi Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Söz konusu ceza kalkmazsa, Konyaspor 3 dönem kadrosuna takviye yapamayacak.

Son Güncelleme:
FIFA Resmen Duyurdu: Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku

Süper Lig ekibi Konyaspor FIFA’dan dev bir ceza aldı. Konyaspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiği bildirildi.

FIFA, transfer yasağı verilen kulüpler listesini güncellerken, bir ceza da Konyaspor’a verildi.

FIFA’nın resmi sitesinde transfer yasaklarına ilişkin yer alan bölümde Konyaspor’un da 3 dönem transfer yasağı cezası aldığı görüldü.

Yasağın kalkmaması durumunda, Süper Lig ekibi 3 dönem kadrosuna takviye yapamayacak.

KONYASPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA’dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.

Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuya ilişkim açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
FIFA transfer Konyaspor
Son Güncelleme:
Salah'tan Sürpriz İmza: 2027'ye Kadar... Salah'tan Sürpriz İmza
PFDK'dan Trabzonspor'a Milyonluk Ceza PFDK'dan Süper Lig Devine Milyonluk Ceza
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu