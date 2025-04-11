FIFA Resmen Duyurdu: Süper Lig Ekibine Transfer Yasağı Şoku
FIFA, Süper Lig ekibi Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Söz konusu ceza kalkmazsa, Konyaspor 3 dönem kadrosuna takviye yapamayacak.
Süper Lig ekibi Konyaspor FIFA’dan dev bir ceza aldı. Konyaspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiği bildirildi.
FIFA, transfer yasağı verilen kulüpler listesini güncellerken, bir ceza da Konyaspor’a verildi.
FIFA’nın resmi sitesinde transfer yasaklarına ilişkin yer alan bölümde Konyaspor’un da 3 dönem transfer yasağı cezası aldığı görüldü.
Yasağın kalkmaması durumunda, Süper Lig ekibi 3 dönem kadrosuna takviye yapamayacak.
KONYASPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA’dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.
Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuya ilişkim açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak” diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi