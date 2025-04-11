PFDK'dan Trabzonspor'a Milyonluk Ceza

PFDK, Trabzonspor'a 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle 2 milyon TL para cezası kesti. PFDK ayrıca Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye de farklı miktarlarda para cezası verdi.

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PFDK'dan Trabzonspor'a Milyonluk Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Trabzon spor maçı sonrası kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle 2 milyon TL para cezası kesildi. Kurul, ayrıca Beşiktaş'a 930 bin TL, Kasımpaşa'ya 525 bin TL, Fenerbahçe'ye de 168 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından Trabzonspor'a verilen cezanın gerekçesi ise şöyle:

Trabzonspor'un, 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla,

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor maçında statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına

Kasımpaşa’nın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
PFDK Trabzonspor Beşiktaş Fenerbahçe Kasımpaşa
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