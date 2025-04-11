Salah'tan Sürpriz İmza: 2027'ye Kadar...

Dünyaca ünlü futbolcu Mohammed Salah, İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile sözleşme yeniledi. Mısırlı yıldızın 2027 yılına kadar İngiliz devinde kalacağı bildirildi.

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Salah ile ilgili Liverpool’dan yapılan açıklamada, "Liverpool FC, Mohamed Salah'ın kendisini 2024-25 sezonundan sonra da kulüpte tutacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kırmızılar için bir başka yıldız sezonun tadını çıkaran forvet, anlaşmaya kalem koyarak geleceğini taahhüt etti” denildi.

Açıklamanın devamında Salah’tan övgüyle bahsedilirken, yıldız oyuncunun bu sezon tüm kulvarlarda 32 gol attığı vurgulanırken, Mısırlı yıldızın ayrıca Premier Lig’in şu an en skorer futbolcusu olduğuna dikkat çekildi. Salah’ın 22 de asist yaptığı kaydedilirken, açıklamanın devamında “Bugünkü haber, Salah'ın Anfield'daki sekiz yıllık kalış süresini uzattığı ve Arne Slot'un takımının oyunun en büyük ödülleri için mücadele etmesine yardımcı olmaya devam edeceği anlamına geliyor” dedi.

'HİKAYE DEVAM EDECEK'

Salah da Liverpool ile sözleşme uzatmasının ardından bir açıklama yaptı ve ‘hikayenin devam edeceğini’ söyledi. Salah açıklamasında, “Bu kulüpte en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olacak. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum” dedi.

Salah açıklamasını şu sözlerle noktalandırdı:

Benim için burada olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bu kontrata imza attım çünkü birlikte büyük kupalar kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız."

Kaynak: Haber Merkezi