Manchester United Taraftarı Altay Bayındır İçin Çıldırdı

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’in Lyon ile 2-2’lik skorla berabere kalmasının ardından, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın taraftarları sosyal medyada Altay Bayındır için kampanya başlattı.

İngiliz ekibinin kalecisi Andre Onana’nın yediği iki hatalı gol taraftarlara saç baş yoldurdu. Taraftarlar, kaleyi Altay Bayındır’ın devralmasına yönelik düşüncelerini güçlü bir şekilde paylaşmaya başladı.

Taraftarlar, teknik direktör Ruben Amorim’den Onana ve Hojlund’un yerine Altay Bayındır ve Zirkzee’yi oynatmasını talep etti. Birçok taraftar sonraki haftada kalede Altay Bayındırın oynaması gerektiğini söyledi.

Bir taraftar ise "Onana kendisi ve United için tam bir utanç kaynağı. Bayindir, De Gea ile çok benzer bir profile sahip ve şu an sahip olduğumuz o palyaçodan çok daha üstün. Türk'ü serbest bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi