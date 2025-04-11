Fenerbahçe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmaları ile sürdü. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Antrenmanı sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da takip etti.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.

Kaynak: İHA