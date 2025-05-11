Sivasspor- Bodrumspor Maçı Sıfır Golle Bitti

Süper Lig’in 35'inci haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ve Bodrumspor hiç gol atamayarak berabere kaldı.

Sivasspor- Bodrumspor Maçı Sıfır Golle Bitti

Süper Lig’in 35'inci haftasında Sivasspor karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Net Global Sivasspor Sipay Bodrum FK’yi konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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