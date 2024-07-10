Sırp Tenisçi Djokovic'e Piyango Vurdu: Rakibi çekildi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da Djokovic'e adeta piyango vurdu. Djokocovic'in çeyrek finaldeki rakibi De Minaur, sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildi.

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Sırp Tenisçi Djokovic'e Piyango Vurdu: Rakibi çekildi

Tenis dünyasının en büyük turnuvalarndan olan Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Wimbledon’dan yapılan açıklamaya göre, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu” denildi

Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.

Kaynak: AA

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