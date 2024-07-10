Büyükekşi'den TFF İçin Adaylık Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda 16 Haziran 2022’den beri başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’da yapılacak başkanlık seçiminde bir kez daha aday oldu.

Yağız Sabuncuoğlu, “Büyükekşi dün itibarıyla kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldı” dedi.

Mehmet Büyükekşi, birçok kulüp ve taraftar tarafından yoğun eleştirilerin hedefinde ve TFF’deki Başkanlık görevinden istifa etmesi isteniyor.

DİĞER ADAYLAR

Büyükekşi dışında eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Servet Yardımcı’nın da seçimde aday olması bekleniyor. Aday olması beklenen Tolga Gani Zengin, Yardımcı lehine yarıştan çekildiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem