Fenerbahçe'nin Transfer Bombası Saint-Maximin Fenerbahçe'ye Geliyor

Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda nihayet anlaşmaya varıldı. Al Ahli ile yapılan görüşmeler sonucunda Fransız kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giyecek.

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Fenerbahçe'nin Transfer Bombası Saint-Maximin Fenerbahçe'ye Geliyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giymişti. Geçen sene Newcastle United'dan 27.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu, 33 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Hızlı, çevik ve dripling yeteneğiyle öne çıkan Saint-Maximin'in, Fenerbahçe'nin hücumuna önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferde ısrarcı olması, bu hamleyi daha da anlamlı kılıyor.

Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu transfer, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.

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