Fenerbahçe'nin Transfer Bombası Saint-Maximin Fenerbahçe'ye Geliyor
Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda nihayet anlaşmaya varıldı. Al Ahli ile yapılan görüşmeler sonucunda Fransız kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giyecek.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giymişti. Geçen sene Newcastle United'dan 27.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu, 33 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Hızlı, çevik ve dripling yeteneğiyle öne çıkan Saint-Maximin'in, Fenerbahçe'nin hücumuna önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferde ısrarcı olması, bu hamleyi daha da anlamlı kılıyor.
Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu transfer, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.
ÖZEL | Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 10, 2024