Sevilla, En-Nesyri'yi Resmen Açıkladı
Sevilla, Faslı santraforu Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılık sürecinde olduğu nedeniyle bugünkü antrenmanında yer almadığını açıkladı. Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen En-Nesyri ile ilgili Fenerbahçe'den kısa süre içinde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İspanya LaLiga takımı Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde çalışmalar devam ederken, İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; takımın sezon öncesi çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı için antrenmanda yer almadığı belirtildi.
'TRANSFER BİTTİ' YORUMLARI YAPILDI
Bu açıklamanın ardından ise futbol kamuoyunda Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferini bitirdiği yorumları yapıldı.
2019/20 sezonunun devre arası transfer döneminde Leganes'ten ayrılarak Sevilla'ya imzayı atan Youssef En-Nesyri, kırmızı beyazlı takımla çıktığı 196 maçta 73 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.