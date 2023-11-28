Serhan Çetinsaya'da Samet Aybaba'ya sert sözler: 'Umarım bu yanlış yoldan döner'

Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar ve seçilmesi halinde futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilecek Samet Aybaba’yı basın mensuplarına tanıttı.

ÇETİNSAYA'DAN SERT TEPKİ

Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Samet Aybaba'nın burada yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Çetinsaya şu ifadeleri kullandı:

"Sen ben yok, Beşiktaş var” diye çok anlamlı bir sözümüz var. Taraftarından yöneticisine, üretilen her proje de şahsa değil Beşiktaş’a aittir, Beşiktaş için vardır. Nitekim, bu konularla ilgili görüşlerimi geçenlerde verdiğim röportajda bahsettim. Bir projeyi kimin başlattığı, kimin yaptığı önemli değildir. Yeter ki Beşiktaş için proje üretelim, hayata geçirelim. Ancak, her ne yaparsak yapalım, onursal başkanımız Süleyman Seba’nın “Beşiktaş, değerler manzumesidir” sözünü de unutmadan yapalım. Kimsenin emeğini gözardı etmeyelim, yanlış ya da YALAN ifadelerde bulunmayalım, hakka girmeyelim. Bize yakışmaz. Bahsi geçen Paşamandıra Futbol Köyü, Mehmet Ekşi’den Fırat Fidan’a, rahmetli Erdem Şatıroğlu’dan proje mimarı İsmet Gültegin ve daha birçok kişinin katkısı, emeği ve aylar süren çabaları ile oldu. İnşallah da yakın zamanda hayata geçecek.

Samet hocamızı her Beşiktaşlı gibi çok severim, saygı duyarım ama bu konuda kendisi yanlış yoldadır. Yanlış yönlendiriliyor. Asbaşkanlık dönemimde bu proje ile bizzat ilgilendim ve süreçte kendisinin adını dahi duymadım. Divan Kurulu toplantısında da bahsettiğinde bizi zan altında bıraktı ama dediğim gibi kendisine saygımdan sustum. Ancak bu talihsiz açıklamaların devam etmesi bizi üzüyor ve camiayı yıpratıyor. Umarım bu yanlış yoldan döner!"