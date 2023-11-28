Abdülkerim ve Davinson Manchester karşısında forma giyecek mi? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Son iki maçta iyi oyunu skora yansıtamadık, bu kez amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak" dedi.

MUSLERA SORUSUNA GÜLEREK YANIT

Buruk, "Muslera'nın kontratı önümüzdeki sezon bitiyor ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek,

"Benim de bitiyor" yanıtını verdi.

Buruk şöyle devam etti:

"Soru işaretleri her bölgede olabilir. Bütün oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Rekabet Galatasaray’ı daha yukarılara taşıyacak."

DAVINSON VE ABDÜLKERİM OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in Manchester United karşısında forma giyip giymeyeceklerine ilişkin ise Buruk şunları söyledi:

"Bugün antrenmanda Abdülkerim’i deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın sahada olacak. Davinson'un iğneyle oynama durumu yok, 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz."