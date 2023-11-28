Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

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Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

2021-22 sezonunda 24 maçta görev yapan Uğurlu, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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