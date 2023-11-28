Rosier'in sakatlanmasını önlemişti: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'ya ödül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen Fair Play Ödülleri'nde Ekim 2023 kazananları açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin sporun vazgeçilmez unsuru olan fair play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği ödüllerin Ekim 2023 dönemi sahipleri belli oldu.

MUSLERA'YA ÖDÜL

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera en centilmen futbolcu ödülünü aldı.

Ödülün gerekçesi şöyle açıklandı:

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, rakip futbolcu Valentin Rosier'i korumak adına kendi sakatlanma riskini göze alıp verdiği anlık kararla müdahale ederek, Rosier'in direğe çarpmasını engelleyip olası büyük bir yaralanmanın önüne geçen Fernando Muslera, fair-play adına örnek teşkil eden bu hareketi ile "En Centilmen Futbolcu" ödülüne layık görüldü."