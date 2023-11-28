Fikrin Ali Koç'tan çıktığı öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Fatih Altaylı'nın iddiasına sert yanıt... Federasyona çağrıda bulunuldu

Fenerbahçe, Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayınlanan yazısında yer alan Süper Kupa iddialarına ilişkin sert bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

Fatih Altaylı’nın yazısında Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması fikrinin Ali Koç’tan çıktığı öne sürülmüştü. Altaylı iddiayı Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorları arasında yer alan bir firmanın patronundan aktarmıştı.

Fenerbahçe’nin sert açıklamasının tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem