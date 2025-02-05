Sergen Yalçın'ın Zor Günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti
Teknik direktör Sergen Yalçın acı bir kayıpla sarsıldı. Yalçın'ın uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 47 yaşındaki Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
KARDEŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a,… pic.twitter.com/D4hpMH7829
Kaynak: Haber Merkezi