Sergen Yalçın'ın Zor Günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 47 yaşındaki Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

KARDEŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a,… pic.twitter.com/D4hpMH7829 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi