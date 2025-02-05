Galatasaray Yeni Transferini Resmen KAP'a Bildirdi

Galatasaray, eski futbolcusu Lemina ile anlaşma sağlandığını resmen KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray Yeni Transferini Resmen KAP'a Bildirdi

Galatasaray’da ara transfer döneminde kadrosunu güçlnedirme çalışmaları sürerken, yeni transfer Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Galatasaray, Mario Lemina için Wolverhampton ile resmi görüşmelere başladığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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