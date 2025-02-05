Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Bakan Bak'a Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette siyah-beyazlı kulübün sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül hazır bulundu.

Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Bakan Bak'a isminin de yazılı olduğu 53 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.

Kaynak: AA