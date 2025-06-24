Sarı Kırmızılı Ekip Forvetini Bırakmıyor: Almanya'dan Gelen Rekor Teklif Reddedildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forveti Romulo için Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in yaptığı 16.5 milyon Euro’luk teklifi reddetti. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu transfer döneminin gözdesi olmaya devam ediyor.

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Sarı Kırmızılı Ekip Forvetini Bırakmıyor: Almanya'dan Gelen Rekor Teklif Reddedildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşlan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor.

AVRUPA DEVLERİ ONUN İÇİN YARIŞIYOR

Şu ana kadar Romulo için sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Bu takımlar arasında en ciddi yaklaşımı Leipzig yaptı.

12 MİLYONDAN EURO'DAN 16.5 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR

Alman temsilcisi, ilk teklifini 12 milyon Euro olarak iletirken, bu teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından kabul görmedi. Alman ekibi teklifini güncelledi ve 15 milyon Euro’ya yükseltti. Bu bonservis bedeli de Göztepe tarafından yetersiz bulununca Leipzig tarafı son tekliflerini 16.5 milyon Euro olarak İzmir ekibine iletti. Sarı-kırmızılı yöneticiler de yine bu teklifi az bularak reddetti. Romulo’yu kadrosuna katmaya istekli olan Bundesliga ekibinin pazarlık masasından kalkmadığı öğrenildi. Tarafların kısa bir süre içerisinde ortak bir miktarda buluşup bu transferi sonlandırması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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