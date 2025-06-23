Galatasaray O Yıldız İçin Devrede
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, sarı-kırmızılıların Arda Güler'in takım arkadaşı için harekete geçtiği kaydedildi.
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen senenin bomba ismi Victor Osimhen’den haber beklerken, son olarak Leroy Sane’yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını sürdürürken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Spor moderatörü Ertem Şener, Galatasaray’ın Real Madrid’in yıldız ismi David Alaba’yı transfer etmek istediğini iddia etti. Alaba’nın Okan Buruk’un sol ayaklı stoper istemesi üzerine sarı-kırmızılı rakibin radarına girdiği öne sürüldü.
Öte yandan Mario Lemina’ya teklifler olduğunu ancak sarı-kırmızılıların satmayı düşünmediği öğrenildi.