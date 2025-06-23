Galatasaray O Yıldız İçin Devrede

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, sarı-kırmızılıların Arda Güler'in takım arkadaşı için harekete geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Real Madrid
Galatasaray O Yıldız İçin Devrede - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen senenin bomba ismi Victor Osimhen’den haber beklerken, son olarak Leroy Sane’yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını sürdürürken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1 3
Galatasaray O Yıldız İçin Devrede - Resim: 2

Spor moderatörü Ertem Şener, Galatasaray’ın Real Madrid’in yıldız ismi David Alaba’yı transfer etmek istediğini iddia etti. Alaba’nın Okan Buruk’un sol ayaklı stoper istemesi üzerine sarı-kırmızılı rakibin radarına girdiği öne sürüldü.

2 3
Galatasaray O Yıldız İçin Devrede - Resim: 3

Öte yandan Mario Lemina’ya teklifler olduğunu ancak sarı-kırmızılıların satmayı düşünmediği öğrenildi.

3 3