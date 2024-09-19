Şansal Büyüka'dan Derbi Öncesi Flaş İddia: 'Türkiye'nin Tartışmasız En İyisi'

Gazeteci Şansal Büyüka, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

'GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE ORANLA...'

Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan programda dev maçın sonucunu hücumculardan çok savunmaların belirleyeceğini düşündüğünü belirterek, "Hücumcuya iş yaptıran da yaptırmayan da savunmalar. Galatasaray'ın hava toplarında çok ciddi bir etkinliği var. Galatasaray Fenerbahçe'ye oranla daha fazla kafa golü atıyor. Daha rahat kafa golü atıyor. Neredeyse Fenerbahçe'de kafa golü yok. Savunmadan Çağlar gelecek, Oosterwolde gelecek, İsmail Yüksek gelecek ancak öyle ve nadiren atabiliyor." dedi.

'GENİŞ ALAN BIRAKIRSAN AFFETMEZ'

Fenerbahçe'nin bek oyuncularının arkalarına çok adam kaçırdığını kaydeden Şansal Büyüka, "Galatasaray'a geniş alan bırakırsan affetmez. Her ne kadar Kasımpaşa maçında otobüsü çekti, şöyle savunma böyle savunma yaptı diyoruz ama beklerin arkasında cirit attı Kasımpaşa'nın forvet oyuncuları." ifadelerini kullandı.

'TARTIŞMASIZ EN İYİ KESİCİSİ İSMAİL YÜKSEK'

Kimin nasıl performans göstereceğini bilemiyorum ama Galatasaray'da etkili bir Osimhen var. Orta alanlara baktığında çift yönlü oynayan bir Sara var. Bana göre Türkiye'nin tartışmasız en iyi kesicisi İsmail Yüksek. Bana göre kesici anlamında Fred'in önünde İsmail. İki yönlü oyunda Fred ile mukayese edilmez ama defansif anlamda ben İsmail'i defansif anlamda Türkiye'nin en öndeki futbolcusu.

Usta gazeteci son olarak ise Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının Kadıköy'de oynansa bile üç sonuca da açık bir maç olduğunu kaydederek, "Zaten derbiler hep böyle olur.'' şeklinde konuştu.