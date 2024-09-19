Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Yönetiminden Oyunculara Ziyaret

Fenerbahçe'de yönetim, dev derbi öncesinde oyuncularla bir araya gelerek, başarı dileklerinde bulundu.

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Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Yönetiminden Oyunculara Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig’in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde futbolculara başarı diledi.

Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Fenerbahçe Futbol A Takımı ve Teknik Ekibiyle bir araya geldi. Ali Koç, galibiyete olan inancını dile getirerek, futbolculara başarılar diledi.

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