Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.

Mersin Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bodrum FK maçı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.