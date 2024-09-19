Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Hatayspor'da hazırlıklar tamamladı.

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Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.

Mersin Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bodrum FK maçı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

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