Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazır
Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Hatayspor'da hazırlıklar tamamladı.
Hatayspor, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.
Mersin Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bodrum FK maçı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
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