Sanchez ve Muslera Young Boys Maçında Forma Giyecek mi? Okan Buruk Yanıtladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı garantileyecek.

Yarınki mücadele öncesinde Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Şampiyonlar Ligi ve Young Boys karşılaşmasına ilişkin Okan Buruk, "İlk maçı oynadık. Buraya daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her takıma karşı oynadık, yine aynı yapıyla oynayacağız. Yarın için öncelikle sabıra ihtiyacımız var. Oyuncularımız ve bizim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir durum. Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz." dedi.

'YARIN KARAR VERECEĞİZ'

Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin birlikte oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya Okan Buruk, "Oyun içerisinde bunu değerlendirdik. Antrenmanlarda bunu çalışıyoruz. Yarın bunun kararını vereceğiz. Kim oynarsa oynasın sahaya çıkacak 11 ve kulübenden gelecek 5 kişi çok önem taşıyor." yanıtını verdi.

'OYUNDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Yarınki karşılaşmayla ilgili Okan Buruk ayrıca, "Galatasaray takımı ne Bayern'e ne Manchester United'e ne de başka takımlara karşı oyun stratejisinden, oyun üstünlüğünden ödün vermedi. Rakibin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadarki oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü, "Transfer dönemi içerisinde takımlar içerisinde dalgalanmalar olur. Bizim yaşamadığımız, takım içerisindeki görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ının uydurma olarak ortaya çıktığını ve Galatasaray camiasının karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz. Asolan oyuncularımla çok çalıştığımız, çok mücadele ettiğimiz. Bu takım ve ekip her gün emek veriyor. Zaman zaman adaptasyonda sorunlar olabilir. Takımın geri geldikten sonra uyumunda sorun olabilir. Galatasaray çok iyi hazırlanıyor, formasını seviyor ve bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Her zaman eleştiriye açığız. Biraz daha bizim huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Burada bunun olmasının zor olduğunu biliyorum. Her şeyi çok yüksekte yaşıyoruz. İsteğimiz yarın taraftarımızla yalnız kalacağız. Biz sahada olacağız onlar tribünde olacak. Bizi hep desteklediler. Her şey olunda giderse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz."

MUSLERA VE DAVINSON OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera'nın son durumuyle ilgili şunları söyledi:

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takımla çalışmadı. Bizimle maça başlayacak durumda değil. Bugün son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Muslera dün antrenmana çıktı. Oynayabilecek durumda."