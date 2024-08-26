Beşiktaş'ın Stoperi Necip Uysal Ameliyat Oldu

Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı Necip Uysal ameliyat oldu. siyah-beyazlı kulüp Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın Stoperi Necip Uysal Ameliyat Oldu

Beşiktaş'ın 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Necip Uysal’a, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Necip Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Antrenmanda SakatlandıBeşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Antrenmanda SakatlandıSpor

Kaynak: DHA

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